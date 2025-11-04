Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém

Mesmo com baixa média de público nas arquibancadas, o Novorizontino-SP tem um dos melhores desempenhos como mandante na Série B deste ano, o que ajudam o clube a ter 56 pontos atualmente na classificação.

Em 17 jogos no estádio Jorge Ismael de Biasi, o time paulista soma 9 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. O único deslize em casa aconteceu contra o Coritiba, por 2 a 1, em 14 de agosto.

Apesar disso, o retrospecto consistente em Novo Horizonte não parece preocupar o Clube do Remo, que segue precisando apenas de duas vitórias simples para confirmar o acesso à Série A.

Além disso, o Leão também está empilhando vitórias fora de casa. Para ser ter ideia, a última derrota do Clube de Periçá como visitante foi em 24 de setembro, diante do Volta Redonda. Faz tempo...

Depois disso, foram três vitórias seguidas: contra o Operário-PR, Paysandu (o mando era do Papão) e Cuiabá-MT. Com grande ataque, foram 7 gols marcados e apenas 3 sofridos.

Se mantiver a média e vencer novamente, o Leão encaminhar o acesso 'virtual', que pode se concretizar logo a seguir, contra o Avaí-SC, que já não tem grandes pretensões na Série B. Soma-se a isso o fato de, em Florianópolis, o Remo ter grande quantidade de torcedores, o que deve tornar a partida praticamente "um jogo em casa".

E você, torcedor e torcedora, acredita que o acesso do Leão Azul ocorrerá quando?