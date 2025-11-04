Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. O Liberal 04.11.25 22h02 Mesmo com baixa média de público nas arquibancadas, o Novorizontino-SP tem um dos melhores desempenhos como mandante na Série B deste ano, o que ajudam o clube a ter 56 pontos atualmente na classificação. Em 17 jogos no estádio Jorge Ismael de Biasi, o time paulista soma 9 vitórias, 7 empates e apenas 1 derrota. O único deslize em casa aconteceu contra o Coritiba, por 2 a 1, em 14 de agosto. Apesar disso, o retrospecto consistente em Novo Horizonte não parece preocupar o Clube do Remo, que segue precisando apenas de duas vitórias simples para confirmar o acesso à Série A. VEJA MAIS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém Reta final! CBF divulga tabela detalhada das últimas duas rodadas da Série B Remo ainda está vivo na briga pelo acesso, enquanto o Paysandu cumpre tabela Remo tem dois desfalques importantes no duelo de 'seis pontos' contra o Novorizontino-SP Partida ocorre neste sábado (8), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em São Paulo Além disso, o Leão também está empilhando vitórias fora de casa. Para ser ter ideia, a última derrota do Clube de Periçá como visitante foi em 24 de setembro, diante do Volta Redonda. Faz tempo... Depois disso, foram três vitórias seguidas: contra o Operário-PR, Paysandu (o mando era do Papão) e Cuiabá-MT. Com grande ataque, foram 7 gols marcados e apenas 3 sofridos. Se mantiver a média e vencer novamente, o Leão encaminhar o acesso 'virtual', que pode se concretizar logo a seguir, contra o Avaí-SC, que já não tem grandes pretensões na Série B. Soma-se a isso o fato de, em Florianópolis, o Remo ter grande quantidade de torcedores, o que deve tornar a partida praticamente "um jogo em casa". E você, torcedor e torcedora, acredita que o acesso do Leão Azul ocorrerá quando? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Novorizontino SÉRIE B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02 PARAENSE NO ONLYFANS Polyana Viana, do UFC, abre OnlyFans e mostra barriga tanquinho com tatuagem do Naruto; veja fotos A lutadora paraense compartilha conteúdo exclusivo na plataforma, incluindo cosplay de personagens de anime 25.07.24 13h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/06), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa América, Eurocopa e Séries A, B e C do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 30.06.24 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (20/06), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa América, Eurocopa e Séries A e B do Campeonato Brasileiro movimentam o futebol nesta quinta-feira 20.06.24 7h00