Ivan Alvariño retorna à posição de volante e vai ganhando espaço no Remo

Após atuar como zagueiro até o fim da temporada passada, o argentino Ivan Alvariño está de volta à sua posição de origem no Remo: volante. O jogador, que vinha sendo utilizado na defesa, tem sido escalado no meio-campo nos últimos jogos e vem se destacando com sua dinâmica, força e qualidade no passe. A mudança tem chamado a atenção e foi dada pelo jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira.

No ano passado, Alvariño foi peça fundamental no sistema defensivo do Amazonas-AM. Titular absoluto da Onça-pintada, disputou 40 partidas e marcou dois gols. No entanto, sua trajetória no clube findou ao fim da Série B, quando o contrato de empréstimo junto ao Boca Juniors (ARG) chegou ao fim, sem uma proposta de renovação. Assim, o volante ficou livre no mercado e acabou acertando com o Remo.

Agora, sob o comando de Rodrigo Santana, o argentino encontrou um novo espaço no time azulino. O treinador tem apostado em um esquema tático flexível, e a transição de Alvariño para o meio-campo se mostrou uma escolha acertada. Além dele, o Remo conta com outras opções para a posição, como Pavani e Dener. Jaderson, que também é volante de origem, vem sendo utilizado no ataque.

Alvariño demonstra confiança na sua capacidade de adaptação, independentemente do esquema adotado pela equipe. Com experiência em diferentes funções e sistemas táticos, o jogador se coloca à disposição para contribuir da melhor forma possível.

"Já joguei com linhas de três, de quatro, de cinco. No Amazonas, atuei pela direita, pela esquerda e até como lateral no Guarani. Consigo me adaptar muito bem ao que o treinador precisar”, encerra.