Ingressos para jogo entre Remo e São Bernardo voltam a ficar disponíveis no site

Com 50 mil torcedores garantido na partida, segundo informações divulgadas pelo Remo, a expectativa era de que as entradas para o duelo contra o São Bernardo–SP tivessem acabado. No entanto, na manhã desta quinta-feira (26), um "novo" lote de ingressos para o jogo voltou a ser disponibilizado do site oficial de vendas do clube, o ingressoSA.

As entradas são para o setor de cadeiras do Lado B, que custa R$ 80 (cada), diferentemente do lado A, que custava R$ 100. Além disso, no site também ainda há ingressos para a área de visitantes. Os bilhetes são para um espaço vip e custam R$ 400.

Na última terça-feira (24), o Remo já havia anunciado oficialmente o fim da venda de ingressos para as arquibancadas e na última quarta-feira (25), o clube anunciou um público de 50 mil pessoas garantidas no jogo.

Para o duelo, o time fez uma promoção na compra de dois ingressos. Na aquisição de duas entradas para a arquibancada lado A, as entradas saíam por R$ 100. Já do lado B, o desconto era maior, saindo por R$ 80. No preço normal, cada bilhete custava R$ 60.

Vale destacar que o após a reforma, o Colosso do Bengola tem capacidade para 53.635 pessoas. Com isso, poucos ingressos ainda deve estar disponíveis, já que o Leão Azul informou que 50 mil torcedores devem estar no estádio.

Quebra de recorde

Se o número for confirmado, o Remo vai quebrar o recorde de público do novo Mangueirão. Até o momento, esse feito pertence ao Paysandu, que atingiu a marca de 49,807 torcedores no jogo contra o Amazonas-AM, válido pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série C.

Neste ano o Leão Azul já colocou 44 mil torcedores diante do Botafogo-PB e é o time com a maior média de torcida de toda a Série C.

Partida importante

O duelo atraiu a torcida azulina, pois com o empate contra o Volta Redonda-RJ, o Remo pode garantir o acesso à Série B com uma vitória simples. Assim, os torcedores querem lotar o estádio para empurrar o time na busca pelo acesso.

A partida contra o São Bernardo ocorre no próximo domingo (29), às 16h30, no Mangueirão. O jogo terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance em OLiberal.com.