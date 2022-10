Goleiro do Remo, Vinícius perde eleição para deputado federal; confira o total de votos

Após a eleição de 2020, quando foi eleito vereador de Belém, o goleiro do Remo Vinícius, do partido Republicanos, não teve o mesmo sucesso em 2022. Candidato ao cargo de deputado federal, o jogador teve apenas 17.912 votos - até às 22h13, com 98,67% das seções atualizadas - e não se elegeu para fazer parte da bancada paraense na Câmara dos Deputados, composta por 17 cadeiras.

VEJA MAIS

Em 15 de novembro de 2020, Vinícius foi eleito vereador de Belém pelo partido Republicanos. O jogador conquistou 6.977 votos e foi um dos primeiros colocados até então. Desde então, o goleiro se divide entre a rotina de jogador e parlamentar.

Desde 2017 no Remo, Vinícius é um dos maiores ídolos recentes do Leão. O jogador tem 213 partidas com a camisa do clube. No entanto, o arqueiro perdeu os status de titular desde meados de julho, após uma sequência de falhas do atleta. Desde então, Zé Carlos tem sido o número um do gol azulino.

Veja a lista dos candidatos eleitos para a bancada paraense de deputados federais

MDB (9)

Dra. Alessandra Haber

Elcione Barbalho – reeleita.

Priante – reeleito.

Renilce Nicodemos

Keniston

Antônio Doido

Andreia Siqueira

Olival Marques – reeleito.

Henderson Pinto

PL (3)

Eder Mauro – reeleito.

Joaquim Passarinho – reeleito.

Delegado Caveira

PT (2)

Dilvandra Faro

Airton Faleiro – reeleito

PSD (2)

Júnior Ferrari – reeleito

Raimundo Santos

União Brasil (1)

Celso Sabino – reeleito