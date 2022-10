Em negociações com o Remo, Leonan desmente acerto com clube carioca: 'Loucura isso'

O lateral-esquerdo Leonan, que disputou a temporada 2022 pelo Remo e negocia a permanência no clube, desmentiu neste domingo (2) a ida para a Portuguesa-RJ. O portal Torcedores.com noticiou há pouco mais de uma semana que o jogador estaria retornando à Lusa Carioca, clube da Série D.

Em contato com a equipe de O Liberal, para falar sobre o estado das negociações com o Remo, Leonan fez questão de desmentir que esteja acertado com a equipe carioca:

"[Sobre o Remo] O clube quer, eu também quero, mas ainda não tem nada fechado. Estamos resolvendo algumas questões. Quem sabe nos próximos dias sai algo oficial. Eu vi muita gente falando que eu estava indo para a Portuguesa-RJ. Loucura isso, não cheguei nem a conversar", afirmou Leonan.

Leonan defendeu o clube paraense em 22 partidas nesta temporada, marcou três gols, inclusive o que garantiu o título do Parazão contra o Paysandu. O lateral também esteve na Portuguesa-RJ no início deste ano. Porém, não teve sequência no clube e, ainda em fevereiro, acertou com o Leão Azul.

"Quando vi a matéria, até liguei para o meu empresário, para ver se ele tinha dito algo para o pessoal lá. Ele não sabia de nada também. Saíram algumas coisas de Série B, quando acabou a Série C. Mas como estava machucado, não consegui ir", concluiu Leonan.