Goleiro do Remo garante um time concentrado no Re-Pa: 'Tranquilidade e frieza para conquistar a vitória'

Remo e Paysandu se enfrentam no domingo (10), às 18 horas, no Mangueirão, sabendo da responsabilidade que há na partida. Por isso, a parte psicológica dos atletas também está sendo trabalhar, além da parte física, técnica e tática. Foi o que contou o goleiro Vinícius, durante a coletiva realizada nesta quarta-feira, no Baenão.

“A gente vem trabalhando o psicológico. Trabalhando a ansiedade. Estamos perto de conquistar o acesso. É ter cabeça tranquila e trabalhar muito, com intensidade, volume e dentro dos jogos ter a mesma tranquilidade e frieza para entrar concentrado e conquistar a vitória. Faltam dois jogos, duas vitórias, é controlar a ansiedade, ter tranquilidade e continuar fazendo o que nos colocou na condição de brigar pelo acesso”, afirmou.

O Re-Pa de domingo mais uma vez será sem torcida por causa da pandemia do novo coronavírus. No entanto, nas redes sociais, os torcedores vem manifestando o apoio ao time azulino. O goleiro Vinícius comentou que isso é importante e dar mais faço para o elenco ir buscar a vitória.

“A gente recebe da melhor maneira possível. A torcida está do nosso lado, nos apoiando, incentivando, mesmo não indo aos estádios. A gente sabe que pelas redes sociais, pelo dia a dia nas ruas, o torcedor está esperançoso, bastante motivado também, porque estamos próximos de conquistar um acesso. Neste momento de reta final é todo mundo junto, com o mesmo pensamento, objetivo, porque tenho certeza que, com muito trabalho e focados, vamos conseguir trazer esse acesso que o torcedor merece”, comentou.

O Remo vai enfrentar o Paysandu após sofrer uma derrota fora de casa para o Ypiranga. Segundo Vinícius, o resultado negativo anterior não mudou em nada o objetivo do time, que agora está ainda mais atento e vem se preparando para não sofrer outro revés.

“Lá em Erechim a gente fez um jogo bastante competitivo, claro que erramos em algumas jogadas que precisamos ter mais atenção, mas tivemos oportunidades de fazer os gols também. Sabíamos que seria um jogo difícil, porque eles vieram aqui e dificultou bastante. Vencemos, mas foi um jogo muito difícil. Vencemos aqui com gol de bola parada e perdemos lá também com gol de bola parada. Mas não muda nada. A nossa tranquilidade continua a mesma, o nosso foco continua o mesmo. Sabemos que é muito equilibrado este quadrangular final da Série C, os times não chegaram por acaso. E a a gente sabe que a vitória deixa uma das equipes muito próxima do acesso”, avaliou.

