Remo muda horário do treino e Vinícius vai participar do primeiro compromisso como vereador

O Clube do Remo anunciou uma mudança na programação do treino desta quinta-feira. A atividade estava marcada para às 9 horas, mas passou para às 15h30. O clube justificou a mudança alegando mais tempo de recuperação dos atletas por causa da viagem cansativa de Erechim (RS) para Belém (PA).

No entanto, a mudança também veio em bom momento para um dos jogadores azulinos, o goleiro Vinícius.

Eleito vereador de Belém, ele terá o primeiro compromisso no novo trabalho nesta quinta-feira, quando será votado, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal de Belém, o Projeto de Lei do Poder Executivo que cria o programa Bora Belém, que prevê o pagamento de uma renda mínima de até R$ 450 às famílias da capital em situação de pobreza, priorizando as famílias com mães solo. A sessão extraordinária será realizada no formato online/semipresencial, com transmissão pelo site da Câmara.

Após a sessão, Vinícius vai treinar no Baenão. O Remo está se preparando para o jogo importante contra o Paysandu, marcado para domingo, às 18 horas, no Mangueirão. Paysandu e Remo estão empatados no grupo D com sete pontos. O Leão é líder por causa do saldo de gols. Na partida, o mais interessante é que um dos dois vença.

Em caso de vitória do Paysandu, o time bicolor estará classificado à Série B 2021. Para o Leão garantir o acesso no Re-Pa, além de vencer, precisa torcer para que o Londrina não vença o Ypiranga, em partida marcada para às 20 horas de domingo. O Re-Pa decisivo da Série C terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.