Gol imaginário: vídeo mostra corintianos comemorando 'gol' contra o Remo que não existiu

O Remo venceu o Corinthians na Copa do Brasil por 2 a 0, na última quarta-feira (12), no Mangueirão. Mas um vídeo curioso chamou atenção nas redes sociais: torcedores do Corinthians comemorando um “gol” que não aconteceu. O lance ocorreu próximo do fim da partida, em uma cobrança de falta de Roger Guedes. A bola tocou na rede pelo lado de fora e os torcedores Corinthians, que estavam no Mangueirão, comemoraram como se a bola tivesse entrado no gol azulino. ASSISTA:

A vitória azulina por 2 a 0 deu ao Leão Azul uma vantagem para o jogo de volta, em São Paulo (SP), no próximo dia 26, às 21h30, na Neo Quimica Arena. O Remo pode até perder por um gol de diferença que avança na Copa do Brasil. Ao Corinthians, resta derrotar o Remo por três gols de diferença. Caso vença por dois, a decisão da vaga será nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Quando será o jogo de volta entre Corinthians e Remo?

O jogo de volta entre Corinthians e Remo será no dia 26 de abril, uma quarta-feira, às 21h30 na Neo Química Arena, na capital paulista. Para avançar à 4ª fase da Copa do Brasil, o Remo poderá perder por até um gol de diferença. Se o time paulista vencer por 2 gols de diferença, a partir será definida nos pênaltis.