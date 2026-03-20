Flamengo x Remo bate recorde de público no Brasileirão 2026

A vitória do Flamengo sobre o Clube do Remo, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã, bateu o recorde de público do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida registrou o maior número de torcedores da competição até aqui, com 62.287 presentes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Além do recorde de público, o confronto também alcançou a maior renda do Brasileirão nesta temporada, com arrecadação de R$ 3,6 milhões. A marca reforça o forte apelo do Flamengo jogando em casa e a mobilização da torcida rubro-negra, que fez grande festa nas arquibancadas ao longo dos 90 minutos.

VEJA MAIS

Dentro de campo, o time carioca confirmou o favoritismo e chegou à quarta vitória consecutiva, mantendo-se entre os primeiros colocados da tabela. Já o Remo vive momento oposto: a equipe paraense acumulou sua terceira derrota seguida e segue na lanterna da competição, ainda sem pontuar sob o comando do técnico Léo Condé.

O próximo compromisso do Leão será no domingo (22), quando recebe o invicto Bahia, no Estádio Mangueirão, em Belém. A equipe busca reagir no campeonato e conquistar a primeira vitória para deixar a penosa última colocação.