Flamengo x Remo bate recorde de público no Brasileirão 2026 Com mais de 62 mil torcedores no Maracanã, duelo registra maior presença e renda da competição até aqui; Leão segue na lanterna após terceira derrota seguida O Liberal 20.03.26 18h54 A vitória do Flamengo sobre o Clube do Remo, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã, bateu o recorde de público do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida registrou o maior número de torcedores da competição até aqui, com 62.287 presentes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além do recorde de público, o confronto também alcançou a maior renda do Brasileirão nesta temporada, com arrecadação de R$ 3,6 milhões. A marca reforça o forte apelo do Flamengo jogando em casa e a mobilização da torcida rubro-negra, que fez grande festa nas arquibancadas ao longo dos 90 minutos. VEJA MAIS Flamengo vence o Remo sem dificuldades e empurra azulinos para a lanterna da Série A Apesar de criar boas oportunidades, o Leão Azul pecou nas finalizações e foi dominado pelo time carioca Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco Dentro de campo, o time carioca confirmou o favoritismo e chegou à quarta vitória consecutiva, mantendo-se entre os primeiros colocados da tabela. Já o Remo vive momento oposto: a equipe paraense acumulou sua terceira derrota seguida e segue na lanterna da competição, ainda sem pontuar sob o comando do técnico Léo Condé. O próximo compromisso do Leão será no domingo (22), quando recebe o invicto Bahia, no Estádio Mangueirão, em Belém. A equipe busca reagir no campeonato e conquistar a primeira vitória para deixar a penosa última colocação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 CASA CHEIA Flamengo x Remo bate recorde de público no Brasileirão 2026 Com mais de 62 mil torcedores no Maracanã, duelo registra maior presença e renda da competição até aqui; Leão segue na lanterna após terceira derrota seguida 20.03.26 18h54 Futebol Remo chega a quatro jogos sem marcar e liga alerta na Série A Lanterna, time azulino enfrenta crise ofensiva e diretoria busca alternativas no elenco 20.03.26 16h20 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (20/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os Campeonatos Inglês, Alemão, Espanhol e Italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 20.03.26 7h00 futebol Próximo adversário do Remo, Bahia é o único time que ainda não perdeu na Série A Equipes se enfrentam no próximo domingo (22), no Mangueirão 20.03.26 11h37 FUTEBOL Marlon, do Grêmio, fratura a perna em jogo contra o Vitória na Série A Atleta quebrou a perna e provocou reações dentro e fora das quatro linhas 20.03.26 11h55 futebol Meia do Remo vê pontos positivos contra o Flamengo, mas diz que o time tem que 'começar a ganhar' Vitor Bueno destacou a atuação da equipe e foco em reação diante do Bahia 20.03.26 9h29