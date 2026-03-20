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Flamengo x Remo bate recorde de público no Brasileirão 2026

Com mais de 62 mil torcedores no Maracanã, duelo registra maior presença e renda da competição até aqui; Leão segue na lanterna após terceira derrota seguida

O Liberal

A vitória do Flamengo sobre o Clube do Remo, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã, bateu o recorde de público do Campeonato Brasileiro Série A de 2026. A partida registrou o maior número de torcedores da competição até aqui, com 62.287 presentes.

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Além do recorde de público, o confronto também alcançou a maior renda do Brasileirão nesta temporada, com arrecadação de R$ 3,6 milhões. A marca reforça o forte apelo do Flamengo jogando em casa e a mobilização da torcida rubro-negra, que fez grande festa nas arquibancadas ao longo dos 90 minutos.

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Dentro de campo, o time carioca confirmou o favoritismo e chegou à quarta vitória consecutiva, mantendo-se entre os primeiros colocados da tabela. Já o Remo vive momento oposto: a equipe paraense acumulou sua terceira derrota seguida e segue na lanterna da competição, ainda sem pontuar sob o comando do técnico Léo Condé.

O próximo compromisso do Leão será no domingo (22), quando recebe o invicto Bahia, no Estádio Mangueirão, em Belém. A equipe busca reagir no campeonato e conquistar a primeira vitória para deixar a penosa última colocação.

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