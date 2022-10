Final do Campeonato Paraense de Basquete Sub-17 entre equipes do Remo é adiada

A inédita final do Campeonato Paraense Sub-17 entre dois times azulinos, o Remo e o Leão, foi adiada. O jogo seria disputado na segunda-feira (3), às 19h15, no Serra Freire. Até o momento, não foi informada uma nova data para a realização do jogo.

A razão foi o início no último fim de semana do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 - Região Norte. Vários atletas do Remo foram convocados para a Seleção Paraense, por isso o adiamento, para que as equipes não sejam desfalcadas na decisão.

Os convocados foram os jogadores Murilo Câmara, João Pedro Chalu, Paulo Alexandre, André Nascimento, Khauwan Passos, Marco Antônio, Matheus Maués, Carlos Horta e Rafael Trindade. Enquanto o técnico das categorias de base do clube, Dennys Tavares, foi convidado para integrar a delegação.