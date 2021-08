Fim de linha! Zagueiro Suéliton não faz mais parte do elenco do Remo

Após quatro jogos com a camisa do Remo, o zagueiro Suéliton deixa o clube. O Remo rescindiu o contrato com o defensor em comum acordo e oficializou o desligamento do atleta na manhã desta terça-feira (24).

Suéliton, de 30 anos, foi contratado pela diretoria do Leão para as disputas da Copa do Brasil e também da Série B, porém, foram poucas partidas disputas e alguns jogos relacionados, neste Brasileiro foram apenas duas partidas, uma na estreia do Remo contra o CRB-AL, quando atuou como titular e a outra contra o Goiás-GO, entrando no segundo tempo. Os outros dois jogos foram diante do Galo, pela Copa do Brasil.

O jogador era a quarta opção de zagueiro no elenco remista, atrás de Romércio, Kavem e Rafael Jansen. Suéliton já possui destino certo, pois estava negociando com o ABC-RN, clube que está na disputa da Série D do Brasileiro e que já defendeu nas temporadas 2014 e 2015. O Remo emitiu uma nota sobre a saída do atleta.

Leia na íntegra:

“A diretoria do Clube do Remo informa que o zagueiro Suéliton não faz mais parte do elenco azulino para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. A rescisão ocorreu em comum acordo entre o clube e o atleta.

O Remo agradece a dedicação e os serviços prestados e lhe deseja boa sorte nos seus projetos futuros”.

No mercado

Com a saída de Suéliton, a diretoria está no mercado buscando mais um zagueiro para compor o elenco, que ainda conta com Fredson, porém, o jogador está no Departamento Médico.