Lateral-direito do Remo retorna contra o Brasil e diz: 'Vamos em busca da vitória'

O Remo encara o Brasil de Pelotas na próxima sexta-feira (27), no Bento Freitas, e não há outro objetivo que não seja a vitória para subir na tabela da Série B. Atualmente, o Leão é o 12º colocado, com 26 pontos. Foi o que revelou o lateral-direito Thiago Ennes na entrevista coletiva desta terça-feira (24).

“Já conheço o Brasil de Pelotas, desde o ano passado, joguei contra eles lá. É uma equipe que tem força muito grande dentro de casa. Temos que tomar cuidado com os jogadores deles e eles com os nosso. Mas é fazer o que estamos fazendo nos treinamentos para sair de lá com a vitória”, afirmou.

Thiago Ennes não jogou contra o CRB-AL por estar suspenso. Fora de campo, ele viu o time azulino perder por 2 a 1, em jogo marcado pela atuação ruim da arbitragem. De volta, o lateral pede que a lamentação fique para trás e o time se prepare para o que realmente importa: a conquista dos três pontos em Pelotas.

“Ninguém gosta de ficar de fora. Tive que ficar por causa do cartão. Foi muito difícil. Estava ali do lado, querendo estar jogando, ajudando meus companheiros. Infelizmente, o resultado não veio. Mas passou, não tem que lamentar nada. Nossa equipe está preparada para fazer um bom jogo lá. Será um jogo difícil, mas vamos em busca da nossa vitória, porque isso que importa”, comentou.

A partida entre Brasil e Remo será às 19 horas de sexta-feira (27), no Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela 21ª rodada da Série B, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.