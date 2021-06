Exclusivo: Presidente do Remo detalha criação da Liga de futebol: 'É coisa de outro mundo'

Como informado pela equipe de O Liberal, os clubes da Série A do Brasileirão se reuniram com as equipes da Série B - inclusive o Remo -, para apresentar a proposta de criação de uma Liga no Brasil. O encontro ocorreu em São Paulo (SP) e o presidente do Leão, Fábio Bentes, passou a integrar a comissão que definirá o estatuto da organização:

"A gente está fazendo parte da história. O futebol vai mudar e da forma correta. Foi muito interessante a união dos clubes, todo mundo cedendo um pouco. A gente está usando como modelo as ligas europeias. Estamos na fase de análise do formato. A ideia é que a Liga cuide da Série A e B", comentou Bentes.

CARLOS FERREIRA COMENTA; OUÇA AQUI

União

"Tivemos conversas com alguns potenciais parceiros e assim, é coisa de outro mundo. Gente que quer ser parceiro que está oferecendo até dinheiro de luvas. É bom que se diga que nenhum clube vai tomar nenhuma decisão individual, é os 40 juntos. Para onde caminhar, vai os 40 juntos".

Sem rompimento

"A CBF participaria na parte de registro de atletas, organização de julgamento e a interface das competições internacionais seria feita pela CBF. Não é uma ruptura, vai ser estabelecido um canal de diálogo".

Resultados

"O grande mote é o empoderamento dos clubes para as tomadas de decisões. Tanto relativas a recursos, tabelas, formato das competições, divisão do bolo. Alguns dos resultados que vamos ter é a maior qualidade das competições, aumento das receitas".

Comissão

"Foi formado um grupo de trabalho com sete clubes e o Remo está, com clubes da A e B. Acho que a gente está num caminho importante para o futebol, diferente do que aconteceu em outras épocas. Desta vez está sendo pensado e feito de forma bem profissional. Estamos pensando no todo".