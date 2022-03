Everton Sena avalia campanha do Remo no Parazão e prevê partida difícil contra o Águia

Titular no clássico Re-Pa e escalado entre os onze iniciais na partida adiada contra o Águia de Marabá, o experiente zagueiro Everton Sena conversou com a imprensa. Em entrevista, o jogador avaliou a condição do Remo no Parazão 2022 e prevê um jogo difícil para o Leão no próximo final de semana.

"Sabemos que a nossa chave é bastante difícil, mas estamos trabalhando durante a semana para fazer uma excelente partida no domingo. Não tem jogo fácil aqui. Sabemos que o Parazão é um torneio bastante disputado e difícil. Esperamos mais um jogo complicado no final de semana", disse Everton.

Perguntado sobre o adiamento da partida contra o Águia de Marabá, Everton disse que o elenco ganhou uma semana a mais para recuperar jogadores e intensificar treinamentos. Segundo ele, o "descanso forçado" deve ajudar o Remo na próxima rodada.

"A gente foi pego de surpresa com a notícia de que não teria mais jogo. Apesar disso, ganhamos uma semana a mais para se preparar e focar na partida do domingo. Nesses dias estamos exercitando a concentração, estudando o adversário e corrigindo coisas pontuais na equipe", explicou.

Remo e Águia se enfrentam no domingo (6), às 15h30, no Baenão. Para se classificar à próxima fase sem depender de outros resultados, o Leão precisa, no mínimo, empatar com o Azulão Marabaense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.