Raul é apresentado no Remo e diz que estará disponível para partida contra o Águia, pelo Parazão

Anunciado na semana passada como o novo reforço do Remo para a temporada 2022, o atacante Raul foi formalmente apresentado pela direção azulina nesta terça-feira (1º). Em entrevista coletiva, o jogador contou um pouco sobre o histórico no profissional e traçou objetivos no clube. O atleta também antecipou que deve ser relacionado para a partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão.

"Venho me preparando bastante desde que cheguei em Belém, mas creio que na próxima partida já vou estar à disposição, caso o treinador precise de mim. Aqui o clima é muito bom e o pessoal parece ser muito gente boa. Tô gostando bastante do clube", avaliou Raul.

O Remo será apenas o segundo clube profissional do jovem atacante de 21 anos. Revelado pelo Cuiabá, Raul falou um pouco sobre as características em campo e a trajetória até chegar nas equipes principais da equipe matogrossense.

"Eu comecei pela base do Vila Nova. Depois fui para a base do Fortaleza e cheguei ao Cuiabá. Lá que tive a minha primeira oportunidade como profissional. Sempre procurei ser um atacante veloz, que joga pelas pontas. Além disso, gosto de ajudar na marcação também", disse o jogador.

Em Cuiabá, local onde começou a carreira no profissional, foi onde Raul conheceu alguns jogadores do atual elenco do Remo. Com um deles, Everton Sena, o jovem atacante terá a chance de atuar ao lado pela segunda vez.

"Eu tinha mais contato com o Everton, que jogou comigo no Cuiabá. Nos trabalhamos juntos na campanha do ano passado. Outro que conhecia, mas só de vista, é o Brenner. Ele é da cidade de Cuiabá, onde eu jogava", explicou.

A próxima partida do Remo pelo Parazão será no domingo (6), contra o Águia de Marabá, pela última rodada da primeira fase do Parazão. Para se classificar à próxima fase sem depender de outros resultados, o Leão precisa, no mínimo, empatar com o Azulão Marabaense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.