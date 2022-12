Especulado no Remo, meia acerta com clube do futebol catarinense

O meia Didira, que foi especulado no Remo, acertou a ida para o Atlético Catarinense. Como informado ontem à equipe de O Liberal, o Leão não tinha interesse pela contratação do jogador, ao contrário do que a imprensa alagoana havia noticiado.

Em 2022, Didira jogou no CSA-AL e no ASA-AL. No total, fez 34 partidas e marcou seis gols, todos pelo Azulão, onde o meia disputou 28 partidas. Após o fim da temporada do CSA-AL, Didira disputou seis jogos por empréstimo no ASA-AL, na Série D do Brasileiro.

Com a confirmação da não vinda de Didira, o técnico azulino, Marcelo Cabo, continua com apenas duas opções para o meio: Rodriguinho, contratado após passagem pelo Al Bataeh-EAU, onde permaneceu por após quatro anos, e Soares, de contrato renovado após a Série C. Até o momento, o clube aponta já ter terminado a participação neste mercado de transferências.

Parazão

Vale lembrar, o Remo - sem Didira - estreia no Campeonato Paraense no dia 21 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí. O clube azulino é o atual campeão do torneio. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda divulgará o horário e local da partida.

