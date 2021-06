Em três dias, Remo viaja mais de três mil quilômetros para jogos da Série B e Copa do Brasil

Com o acesso à Série B e a chegada até a terceira fase da Copa do Brasil, o Remo conquistou outro adversário, além dos rivais em campo: as longas viagens. Para encarar o Atlético-MG (derrota por 2 a 1) e o Botafogo-RJ, o Leão precisou viajar mais de três mil quilomêntros, em um espaço de três dias.

No fim de tarde da última terça-feira (8), o Remo embarcou para Belo Horizonte (MG), para a partida contra o Galo Mineiro. Hoje (11) pela manhã, a delegação azulina chegou na capital carioca para o duelo de domingo (13), às 16h, contra o Botafogo-RJ.

De Belém do Pará para BH, o Remo a distância foi de 2.694,7 km de avião. Já da capital de Minas Gerais para o Rio, foram mais 440,6 km de ônibus, totalizando 3.136,100 km percorridos em três dias. E após o confronto com o Fogão, o Leão viajará mais 3.125,4 km para retornar à capital paraense.

Este é um dos efeitos do acesso à Segundona e ter avançado na Copa do Brasil. Enquanto que na Série C, o Remo tinha a vantagem do torneio ter grupos mais regionalizados. Resta saber se o Leão conseguirá deixar o cansaço de lado e encarar o Botafogo-RJ de igual para igual.

A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.