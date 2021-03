Em nova ação contra o Remo, Eduardo Ramos cobra R$300 mil do clube

Após a conquista do acesso à Série B, o Remo decidiu não permanecer com o Eduardo Ramos para a temporada 2021. Atualmente defendendo as cores da Tuna Luso no Parazão, Eduardo Ramos impetrou uma nova ação contra o clube azulino na justiça. A informação foi confirmada pelo atleta.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Eduardo Ramos, que confirmou a ação e informou o que está cobrando do Leão Azul: “Férias e décimos terceiros”, respondeu.

Em contato com o advogado do jogador, Emerson Dias, foi informado que o valor pedido por Eduardo é de R$299 mil e que inclui no pedido do atleta o FGTS, 13º salários de 2019, 2020, férias 2020-2021, além de salários atrasados dos meses de novembro e dezembro, além de multa sobre a nulidade do contrato de imagem.

Eduardo está cobrando do Remo os seguintes direitos abaixo, referente ao contrato de 01.07.2019 a 31.01.2021, sobre a remuneração de 30.000,00:

FGTS

13º salário 2019- 06/12 avós

13º- salário 2020- integral.

13º - salário 2021- 1/12 avós.

Férias integrais- 2019-2020, mais 1/3 constitucional.

Férias proporcionais 2020-2021- 07/12 avós mais 1/3 constitucional.

Diferença salarial de novembro e dezembro 2019.

Saldo de salário janeiro de 2021.

Multa do 477, da CLT.

Nulidade do contrato de imagem devido a violação do parágrafo único do artigo 87-A, da lei 9.615/98.

Parágrafo único. Quando houver, por parte do atleta, a cessão de direitos ao uso de sua imagem para a entidade de prática desportiva detentora do contrato especial de trabalho desportivo, o valor correspondente ao uso da imagem não poderá ultrapassar 40% (quarenta por cento) da remuneração total paga ao atleta, composta pela soma do salário e dos valores pagos pelo direito ao uso da imagem. (Incluído pela Lei nº 13.155, de 2015).

A equipe de OLiberal entrou em contato com o departamento jurídico do Remo, mas ainda não obteve resposta.