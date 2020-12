Em live solidária, presidente do Remo canta, faz 'passinho' e diz: 'Que Deus abençoe esse time'

O Remo voltou a realizar uma live buscando arrecadar recursos para manter o clube e honrar pagamentos de atletas, comissão técnica e funcionários. Na live feita na noite de ontem, no canal da RemoTV, o grupo de pagode “I love pagode” cantou grandes sucessos do gênero e a transmissão encerrou com o presidente do Remo Fábio Bentes cantando.

LEIA MAIS

Remo divulga parcial de ingressos vendidos e desafia a torcida

Fábio Bentes é reeleito presidente do Clube do Remo

Projeções, união, credibilidade e futebol forte: os desafios de Fábio Bentes no Remo

O mandatário azulino voltou a cantar a música do Tim Maia “Não quero dinheiro” (Só quero amar). Em um clima descontraído, cheio de pedidos de canções dos atletas, Bentes encerrou a live soltando a voz e realizando um “passinho”. O mandatário agradeceu aos torcedores pelas doações, cantou o hino do Remo e comentou sobre o elenco remista, que luta por uma vaga na Série B.

“Que Deus abençoe esse time, temos um elenco que está se dedicando e buscando a vitória”, falou.

CONFIRA FÁBIO BENTES CANTANDO E DANÇANDO

O Remo é líder do quadrangular final da Série C com sete pontos e terá pela frente na próxima rodada o Ypiranga-RS, no Rio Grande do Sul-RS, no domingo (3), às 20h. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.