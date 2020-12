Remo divulga parcial de ingressos vendidos e desafia a torcida: 'Bora bater 3 mil até amanhã?'

O Remo divulgou na noite desta terça-feira a parcial de ingressos virtuais vendidos e desafiou a torcida. Até o momento, o clube comercializou dois mil ingressos e chamou os torcedores para chegarem a três mil nesta quarta-feira.

2 mil ingressos virtuais vendidos! Ninguém segura o Fenômeno Azul! 💪



Bora bater 3 mil até amanhã? 👀



➡️ Garanta seu ingresso virtual + camisa:

🦁 Lojas do Remo

📱 WhatsApp: (91) 99815-1826

🖥️ Loja Virtual: https://t.co/kf5SuYVPjb.#OReiDaAmazônia #NãoJogoSó — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) December 29, 2020

O Clube do Remo iniciou as vendas de camisas promocionais para quem comprar ingressos virtuais no valor de R$50 na segunda-feira. E o primeiro lote foi esgotado em menos de seis horas. Além desse valor, ainda há ingressos no valor de R$ 20 (arquibancada) e R$ 10 (meia).

O Remo lidera o quadrangular final da Série C, com sete pontos. O próximo compromisso do Leão será no domingo, às 20 horas, contra o Ypiranga. A partida será no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. Se vencer, o Remo se aproxima do acesso para a Série B. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.