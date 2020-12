Fábio Bentes é reeleito presidente do Clube do Remo

Fabio Bentes foi reeleito presidente do Clube do Remo. Ele vai comandar o clube pelos próximos três anos. O clube ainda ganhou dois vice-presidentes (antes era só um), Antonio Carlos Teixeira, o ‘Tonhão’, que é o de operacional, e Marcelo Matos Carneiro, de gestão. Daniel Lavareda foi eleito presidente da Assembleia Geral e Luiz Cunha será o vice. João Moscoso é o primeiro secretário.

Saiba como foi a eleição para presidência do Remo

Para a eleição, 2619 sócios estavam aptos para votar. No entanto, apenas 564 votaram. A chapa da presidência recebeu 509 votos e a da assembleia geral 403 votos.

Da esquerda para direita: Tonhão Teixeira, Luiz Cunha, Daniel Lavareda, Fabio Bentes e Marcelo Carneiro (Cristino Martins)

Fabio Bentes e os demais membros da chapa foram empossadas logo após o fim da eleição. Depois, o presidente azulino viajou para Londrina, onde vai chefiar a delegação que está na cidade para o jogo contra o Tubarão, às 17 horas deste sábado (12), no estádio do Café, pela segunda fase da Série C.

“Estou muito feliz. Quando entramos, a proposta era reconstrução. Estou cumprindo o que propus. Agora, temos novos desafios. Precisamos avançar ainda mais. É preciso investir mais em infraestrutura. Títulos são importantes. Mas é preciso ter infraestrutura. Sem isso a gente não consegue nada. Estamos finalizando a iluminação. Já chegaram os refletores. E, em seguida, vamos partir para o centro de treinamento. Algo que nós queremos muito", avaliou o presidente do Remo.

Conselho Deliberativo

Além da presidência do clube, também foram eleitos 100 conselheiros para o triênio 2021-2023. Foram 100 vagas preenchidas.