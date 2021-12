Em clima de descontração, Remo encerra trabalhos para final da Copa Verde contra o Vila Nova-GO

O Remo finalizou na manhã desta sexta-feira (10) a preparação para o duelo contra o Vila Nova-GO, válido pela semifinal da Copa Verde 2021. Para o último trabalho do ano, o técnico Eduardo Baptista optou por fazer um treino leve com os atletas. Os jogadores fizeram aquecimento e, sem seguida, realizaram o tradicional "rachão".

A partida contra o Vila Nova-GO é a última do Remo na temporada e pode marcar o fim do vínculo de vários atletas com o clube. O contrato de muitos jogadores termina no final da competição regional.

Para a decisão, o Remo terá algumas mudanças. Pingo, que saiu lesionado do jogo de ida contra o Vila, é dúvida. Já Wellingron Silva, que se recuperou de problema muscular, deve voltar a ser titular. Além dele, Lucas Tocantins deve garantir vaga nos onze iniciais.

Veja qual será a provável escalação do Remo da decisão

Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor Fernandes; Pingo (Neto Moura), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Erick Flores, Lucas Tocantins (Tiago Mafra) e Neto Pessoa.

Remo e Vila Nova-GO se enfrentam neste sábado (11), a partir das 17h, no estádio Baenão. Devido ao empate na partida de ida, quem vencer a partida no Baenão garante o título. Em caso de novo empate, o caneco será decidido nos pênaltis. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.