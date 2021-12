CBF divulga trio de arbitragem da final da Copa Verde entre Remo e Vila Nova-GO

A Conferderação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (9) a arbitragem para a partida entre Remo e Vila Nova-GO, válida pelo confronto de volta da final da Copa Verde 2021. O duelo entre as equipes está marcado para ocorrer no sábado (11), às 17h, no estádio Baenão, em Belém.

De acordo com a CBF, o responsável pela partida é o árbitro Dyorgines José Padovani de Andrade, do Espírito Santo. Ele será auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antônio Zanotti, ambos também capixabas.

A final da Copa Verde também terá árbitro de vídeo. Quem comandará a cabine do VAR será Daiane Caroline Muniz dos Santos, de São Paulo.

Dyorgenis, árbitro principal do jogo, já apitou dois jogos do Remo nesta temporada, ambos no Baenão. O primeiro foi na derrota azulina de 1 a 0 para o Operário-PR, pela Série B. O segundo foi uma vitória remista de 3 a 0 diante do Manaus, pelas quartas da Copa Verde.

Devido ao empate no jogo de ida, quem vencer a partida do Baenão será o campeão da Copa Verde. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis. O duelo entre Leão e Tigre terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.