Em apresentação, novo goleiro do Remo elogia Vinicius e avalia chances no clube: 'Vim para somar'

O jovem goleiro Yago Darub foi apresentado no Remo nesta quinta-feira (6). O jogador de 22 anos chega no clube como a terceira opção na posição. Mesmo com Vinicius sendo o titular absoluto do time, o atleta disse que veio para o Leão para somar.

“Eu já conhecia o Vinicius, acompanho há algum tempo, gosto muito do trabalho dele e sei que ele é o ídolo do clube. Eu vim aqui para somar, respeitando o espaço dele, sabendo que ele é o titular da equipe. Quando precisarem de mim, podem contar comigo”, declarou o atleta.

Yago fez parte das categorias de base do Flamengo, onde foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e chegou a ser recrutado para algumas partidas do time profissional, mas não entrou em campo. No último ano, o jogador estava no RB Bragantino.

Como é novo na equipe, o goleiro avalia que os 10 dias de pré-temporada vão ser importantes para o entrosamento com o elenco.

“É um período curto, mas vai ser intenso. Vai ser bom para nos conhecermos, para entrosar o time, acho muito importante esse período que vamos passar juntos”, finalizou Yago Darub