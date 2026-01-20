Elite Judô é lançada em treino aberto na Upper Arena e apresenta novo projeto para o judô brasileiro

A Upper Arena, no Rio de Janeiro, foi palco no último sábado, 12 de janeiro de 2026, do lançamento oficial da equipe Elite Judô. A apresentação aconteceu em formato de treino aberto e reuniu atletas, praticantes e alguns dos principais nomes do judô nacional para celebrar o nascimento de um novo projeto voltado ao alto rendimento e à formação esportiva.A equipe é liderada pelo mestre Jomar Carneiro, faixa-preta 8º Dan de Judô, em parceria com o mestre Dedé Pederneiras, faixa-preta de Judô e faixa-preta 7º grau de Jiu-Jitsu. A proposta da Elite Judô nasce com o objetivo de construir uma equipe sólida, pautada na disciplina, na excelência técnica e no desenvolvimento humano, com visão de longo prazo.

O lançamento contou com a presença de mestres consagrados da modalidade, como Ney Wilson Pereira da Silva, Frederico Flexa, Ilsa Guimarães, Joe Moreira, Eduardo Pires, entre outros profissionais de destaque no cenário nacional. O tatame da Upper Arena ficou completamente tomado por atletas e praticantes, que participaram ativamente do treino aberto, marcando o início oficial da nova equipe.

Outro destaque do evento foi a participação do mestre Frederico Flexa, faixa-preta 6º Dan de Judô e atleta olímpico nas edições de 1984, 1988 e 1996. Em sua avaliação, o projeto da Elite Judô nasce com bases sólidas, reunindo profissionais altamente capacitados e uma metodologia clara, voltada à formação de uma equipe forte, estruturada e competitiva. Para Flexa, a união de diferentes experiências e visões técnicas representa um ganho direto para o judô brasileiro.

O mestre Ney Wilson Pereira da Silva, faixa-preta 8º Dan de Judô e um dos mais respeitados dirigentes da modalidade no país, também destacou o potencial do projeto. Segundo ele, a Elite Judô já nasce vencedora ao reunir estrutura, identidade e conhecimento em um espaço que carrega o verdadeiro DNA das lutas. Ney Wilson ressaltou ainda a qualidade do dojo da Upper Arena e a importância de um ambiente completo, preparado para atender às demandas do judô moderno e do alto rendimento.

Deiveson Figueiredo analisa status de zebra contra primo de Khabib: “Um soco muda tudo”

A pouco mais de uma semana do UFC 324, primeiro evento da entidade em 2026, Deiveson Figueiredo desponta com status de amplo azarão para o duelo contra Umar Nurmagomedov. Mesmo sendo um ex-campeão em atividade, o paraense é considerado segundo os sites especializados, a maior zebra de todo o card numerado. A projeção pessimista do grande público, entretanto, não parece abalar a moral de ‘Daico’ às vésperas de seu embate contra o primo de Khabib Nurmagomedov.Em entrevista ao site ‘Sherdog,com’, Deiveson minimizou o status de zebra ao citar que, em uma luta de MMA profissional, tudo pode mudar completamente com um golpe bem encaixado. Confiante em suas credenciais, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) frisou que pretende ‘quebrar a banca’ e se tornar apenas o segundo oponente a vencer o wrestler russo na modalidade.

“Todo mundo sabe que ele (Umar Nurmagomedov) tem um bom jogo de grappling. Mas ele vai enfrentar um adversário diferente, um ex-campeão, e um soco meu pode mudar tudo. Neste caso, lutar contra favoritos apenas aumenta a minha motivação. Podem ter certeza que vou entregar uma grande luta. Meu objetivo é vencer por nocaute ou finalização”, projetou o veterano paraense.

Jon Anik sugere cortar '150 lutadores' do plantel do UFC.

Anik é o principal comentarista de lutas do UFC e, ainda este ano, deixará a ESPN para se juntar à Paramount. Ele é extremamente apaixonado pelo trabalho, mas, como fã, admite que mudaria algumas coisas na organização.Uma das principais medidas seria reduzir a duração dos eventos, diminuindo o número de lutas por card. “Acho que nosso maior desafio é que nossos eventos são muito longos”, disse Anik durante uma recente participação em um podcast (via Spinnin Backfist ). “Deveríamos ter 10 ou 11 lutas em vez de 15. Mesmo que quisessem que [nossas transmissões] durassem cinco ou seis horas, eu não me importaria.”

O UFC tem obrigações com muitas emissoras e um enorme número de lutadores para manter ocupados. Para lidar com isso, o comentarista sugere reduzir significativamente o número de lutadores do UFC, cortando mais de 100 nomes.“Temos muitos mestres a servir”, disse ele. “Parceiros de televisão em diferentes países. Muitas coisas diferentes. Um plantel com mais de 600 [lutadores]. Estamos a contratar 50 lutadores para o Contender Series todos os anos, o que acho que está longe do ideal.Eu tiraria 150 lutadores do plantel. Faria 10 lutas por evento e tornaria tudo muito mais palatável e fácil de digerir."

Jungle Fight 144 no Bope tem João Dantas campeão e sete finalizações

O Jungle Fight 144 foi realizado neste sábado, dia 17, na sede do Batalhão de Operações Policiais Especiais, no Rio de Janeiro. A edição marcou a homenagem aos 48 anos do Bope e aos policiais de todo o Brasil, com presença majoritária de policiais militares na plateia

Jungle Fight 144 – 48 anos do BOPE

Batalhão de Operações Policiais Especiais, Rio de Janeiro, RJ

17 de janeiro de 2026

João Dantas venceu Rodolfo dos Santos por finalização aos 4min46s do R2

Francisco Tratorzinho x Branco de Anajás termina sem resultado após falta técnica não intencional aos 4min28s do R1

Albert Vieira venceu Lucas Eduardo dos Santos por nocaute técnico aos 2min27s do R2

Lucas Rodrigues venceu Igor Zanuncio por finalização aos 2min58s do R1

Anderson Leal venceu Antonio Ceará de Aço por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Eduardo Alves Rodrigues venceu Yuri Machado por finalização aos 3min24s do R1

Maria Fernandes venceu Cecília Pereira por decisão dividida (29-28, 27-30 e 29-28)

Regiane Tatalia venceu Beatris Guimarães por finalização aos 3min16s do R1

Bruce Lee Almeida venceu Danilo Ferreira Lima por finalização aos 4min44s do R1

Mateus Adesanya venceu Renzo Barreto por finalização aos 3min48s do R1

Harife Oliveira venceu Eliseu Andrade por finalização aos 4min32s do R1

Conor McGregor afirma que vai negociar novo contrato com o UFC

A saga do retorno de Conor McGregor continua. Após o lutador contar que lutará no UFC da Casa Branca e semanas depois, Dana White negar que a luta contra Michael Chandler acontecerá, o irlandês, desta vez, afirmou que está negociando um novo contrato om a organização.Segundo Conor, as partes estarão em negociação à partir de fevereiro. Anteriormente, o lutador tinha acordos por vendas de payper view do UFC. Agora, com o novo acordo da empresa com a Paramount, o irlandês terá que rever os seus salários fixados.