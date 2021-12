Ele voltou! Remo acerta com Paulo Bonamigo que será o técnico do Leão em 2022

O técnico Paulo Bonamigo está de volta ao Baenão para a sua terceira passagem no Clube do Remo. O técnico acertou com o Leão Azul para a temporada 2022 e será o responsável por tentar recolocar o clube azulino na Série B. A informação foi confirmada pelo próprio treinador.

Bonamigo foi o técnico e já tinha a proposta do clube paraense na mesa um certo tempo, porém, esperou até o último dia o prazo dado pela diretoria para acertar a sua volta ao clube que conquistou dois acessos.