Dioguinho deixa o Ferroviário, não retorna ao Remo e disputa da Segundinha é descartada

Chegou ao fim o ciclo do atacante paraense Dioguinho no Ferroviário-CE. O jogador que pertence ao Remo, mas que chegou ao clube cearense por empréstimo, não vai permanecer no Tubarão para o restante da temporada 2021 e analisa propostas. A informação foi repassada por uma fonte ligada ao jogador.

Dioguinho, de 25 anos, realizou sete partidas com a camisa do Ferroviário pela Série B do Brasileiro e não marcou gols. O clube nordestino foi eliminado da Série C do Brasileiro, mas ainda possui no calendário a disputa da pré-Copa do Nordeste e busca uma das vagas na fase principal do torneio, mas sem o atleta. A informação de que ele disputaria a Segundinha do Parazão foi negada pela fonte e o staff do jogador analisa propostas, duas delas de fora do país e outra de um clube nordestino.

O jogador possui contrato com o Clube do Remo e retorna ao Leão somente em 2022, porém, após apuração de O Liberal, a diretoria remista pretende emprestá-lo novamente. Dioguinho já atuou pelo Izabelense, Ypiranga-AP, Amazonas FC-AM e Castanhal. Participou da campanha do acesso do Remo em 2020, quando atuou em 17 partidas. Em 2021 realizou 28 jogos com a camisa azulina e marcou seis gols. Dioguinho foi emprestado pelo Remo depois de ser flagrado três vezes em festas na noite de Belém.