Dias depois de vazar fotos de jogadores em 'pelada', treinador do Remo comenta sobre abdicar de festas: 'Os mais profissionais'

O treinador do Remo, Paulo Bonamigo, foi instigado a falar sobre o momento de sequência da temporada com jogos oficiais, à despeito das celebrações de final do ano. O questionamento ocorreu um dia depois do clube lidar com um assunto espinhoso: vazaram fotos de atletas, como Djalma e Gedoz, em 'peladas' (jogos não profissionais), típicas desse período do ano. "É um momento atípico. Temos que abdicar das festas natalinas e de final de ano. O grupo está assimilando bem isso, principalmente, os mais profissionais", disse.

Como deliberação, a diretoria resolveu demitir o meia Djalma, o lateral Wellison e o atacante João Diogo - estes dois últimos também participantes. Além disso, multou o meia Gedoz, tido como a principal contratação do clube para a Série C.

Próximos desafios

Os problemas ocorrem em momento decisivo do Leão em 2020. A equipe está próxima do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, com quatro pontos, lidera o grupo D da Terceira Divisão. Restam quatro jogos para confirmação da vaga.

O próximo será contra o Ypiranga-RS, em Belém, às 18h de domingo (27). O adversário, apesar de não ter pontuado no quadrangular final, é tratado com respeito por Paulo Bonamigo. "O Ypiranga foi primeiro colocado do grupo B, fez uma campanha similar ao que o Remo fez. Então, eles têm qualidade. Esperamos trabalhar no sentido de que é o jogo mais importante nosso, até o momento. Assumir a responsabilidade, buscar o nosso melhor jogo para que a gente possa manter aquilo que conquistamos até o momento", frisou o comandante azulino, responsável direto pela boa fase e arrancada nesse momento decisivo.

Ainda segundo Bonamigo, a partida terá alternâncias; "Dificilmente uma equipe terá o controle diante da outra durante os 90 minutos. Será um jogo em cima de detalhes. O que nos interessa, em termos de resultado, é a vitória". "É trabalhar em cima do erro zero. Todo jogo se torna um confronto direto. Evidente que os jogos serão ainda mais decisivos".

