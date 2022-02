Dia de clássico! Remo e Tuna se enfrentam pela 5ª rodada do Parazão 2022

Remo e Tuna Luso fazem o clássico da quinta rodada do Campeonato Paraense. É um duelo de líderes, que vale o favoritismo para o quadrangular final da competição. Os dois times duelam a partir das 18 horas deste domingo (11). Em comum, os dois times vêm de uma boa sequência de duas vitórias. No geral, os azulinos possuem uma a mais e por isso liderança o grupo C, com 10 pontos, enquanto a Tuna Luso está no topo do grupo A, com 7.

A partida será disputada no estádio Evandro Almeida, o que dá aos donos da casa o direito de jogar com o peso da torcida. Jogando em Belém, aliás, o Leão Azul não conhece a derrota, e o time do técnico Paulo Bonamigo quer manter a média positiva, contando, para isso, com todos os atletas, mas ainda restam dúvidas no meio-campo. No jogo contra o Tapajós, o meia Felipe Gedoz sentiu dores na panturrilha direita e deixou o jogo antes do fim.

Para este domingo, a Águia Cruzmaltina vem com força total, contando com o apoio de um ex-atacante remista. A principal opção de gol do técnico Emerson Almeida é o atacante Jayme, que na vitória sobre o Amazônia, na rodada anterior, fez dois, dos quatro gols da partida. Além disso, Almeida conta com jogadores experientes, como o lateral-direito Léo Rosa e o atacante Paulo Rangel.

Se vencer, a Tuna dispara na liderança do grupo e também assegura o favoritismo para o quadrangular final. Já os remistas querem manter a fase e ajustar alguns pontos no esquema tático, que falhou aos dois minutos de jogo, contra o Tapajós, tomando gol de ataque pela lateral direita. Para isso, Paulo Bonamigo quer articular melhor a lateral com o meio-campo, que servem de principal arma de criação do time.

Confira a ficha técnica:

Local: Baenão

Hora: 18h

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistentes: Marcio Gleidson Correa Dias e Naiara Lucena Soares

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Kevem; Paulo Henrique, Anderson Uchôa, Pingo, Felipe Gedoz, Erick Flores; Bruno Alves e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo

Tuna Luso: Victor; Léo Rosa, Charles, Lucão, Edinaldo; Allyson, Kauê, Kaique; Paulo Rangel, Jayme, e Alexandre

Técnico: Emerson Almeida.