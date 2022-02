Remo negocia com lateral campeão da Série B pelo Fortaleza e que está no futebol carioca

A diretoria do Remo está no mercado e busca novas contratações ainda para a disputa do campeonato Paraense. O Leão quer um lateral-esquerdo e também um meia, isso de forma imediata, e quem está na mira do clube azulino é o lateral Leonan, que pertence à Portuguesa-RJ. A informação foi confirmada por uma fonte do clube, porém, algumas situações emperram o fechamento do contrato.

A equipe de O Liberal apurou que o jogador possui contrato com a Lusa carioca, teve uma lesão e ficou de fora de alguns jogos. Já retornou à equipe, mas não vem jogando, porém, o clube carioca não quer liberar o atleta. A diretoria remista trabalha para que nesta semana o jogador chegue ao Baenão, mas também trabalha com outros nomes.

Leonan, de 26 anos, é gaúcho, mas começou a carreira no Marcílio Dias-SC, passou pela base do Atlético-MG e foi emprestado ao Fortaleza em 2018, realizando 26 partidas com a camisa do FEC, 14 delas na Série B e conquistando o título da competição.

O atleta teve passagens também pelo Botafogo-SP, Avaí-SC e esteve no Santa Cruz nas duas últimas temporadas e esteve no grupo que caiu com a Cobra coral pernambucana para a Série D. Atualmente o Remo possui duas opções para a lateral-esquerda que são o experiente Marlon, que vem atuando mais como zagueiro, além de Paulo Henrique é o titular da equipe e que foi contratado nesta temporada.