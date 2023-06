Depois de empatar com o vice-lanterna da Série C, Remo quer vitória contra a Aparecidense; veja

Depois de mais um resultado desastroso na Série C do Campeonato Brasileiro, o Clube do Remo volta a campo, desta vez para enfrentar a Aparecidense, neste domingo, a partir das 16h30, no estádio Aníbal Toledo. Na última quinta-feira, o Leão Azul empatou em casa com o vice-lanterna América-RN e se manteve na última posição da tábua classificatória, precisando vencer para espantar a crise que vem ameaçando o ambiente azulino.

Em sete jogos disputados até aqui, o Remo conseguiu apenas uma vitória, expondo uma crise que culminou com a troca de comando técnico e a aparente "desconfiança" da torcida com o trabalho que vem sendo feito, sob o comando de Ricardo Catalá. Para os jogadores, o panorama é esperado, mas não impossível de ser revertido, como acredita o volante Pablo Roberto.

"Estamos em uma expectativa muito boa. Lógico que estamos de olho no adversário, na nossa situação e qualquer adversário nos fará ir atrás dos três pontos. Amanhã vamos fazer isso para sair de lá com a vitória", reflete o atleta, que vê no adversário um indigesto oponente. "O Aparecidense é uma equipe boa, tem seus pontos fortes e fracos e vamos para cima deles justamente explorar esse ponto fraco. É preciso ajustar o time para anular os pontos fortes, pois eles sabem jogar no campo deles", detalha.

Apesar da confiança, ele não esconde o desejo de sair com a segunda vitória na Série C para aliviar a pressão sobre o elenco. "Estou de cabeça boa. Obviamente que a situação do clube não nos agrada e tudo nos sobrecarrega. Porém, eu estou focado, continuo trabalhando e focado nos objetivos do clube. Estou à disposição do professor. Independente da situação vou dar o meu melhor sempre", conclui.

Com apenas uma vitória, o Leão Azul precisa vencer fora de casa para sair do Z4 e torcer por um tropeço de América-RN e Volta Redonda-RJ que completam a zona de rebaixamento. Enquanto o Clube do Remo tem cinco pontos, o Aparecidense tem um a mais, na 19ª posição.