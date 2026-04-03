Defesa exposta: Remo tem a segunda pior zaga do Brasileirão e sofre gols em todos os jogos Com 17 gols sofridos em nove rodadas, Leão só é superado pelo Botafogo no ranking negativo e vê fragilidade defensiva pesar na campanha Igor Wilson 03.04.26 17h54 O Clube do Remo encerrou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro com um dado que ajuda a explicar sua posição na tabela: a equipe possui a segunda pior defesa da competição. Com 17 gols sofridos em nove jogos, o Leão só está à frente do Botafogo, que sofreu 18, enquanto o Cruzeiro aparece logo atrás, com 16. O time paraense, além disso, ainda não conseguiu passar uma partida sem ser vazado, tomando gols em todos os jogos até aqui. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A fragilidade defensiva tem sido constante desde o início da temporada e permanece mesmo após mudanças na equipe titular. Atualmente, o sistema defensivo é formado por Marllon, capitão e contratado junto ao rebaixado Ceará, e o camaronês Tchamba, que ganhou espaço ao longo das rodadas e jogou as seis últimas partidas do Leão. Antes titular, Léo Andrade perdeu posição após atuações irregulares, enquanto Kayky Oliveira chegou a ser utilizado improvisado na lateral esquerda em diferentes momentos. VEJA MAIS Remo terá desfalques no meio-campo contra o Grêmio Suspensões e lesões forçam mudanças na equipe para duelo fora de casa Briga entre Neymar e Diego Hernández durante Santos e Remo repercute no Brasil; veja! O uruguaio azulino se desentendeu com camisa 10 do Santos em jogo marcado por críticas à arbitragem. Além de lanterna, Remo segue sem vencer fora de casa na Série A Neste domingo (5), o time paraense terá mais um desafio longe de Belém, desta vez contra o Grêmio Os números também refletem o momento recente sob o comando do técnico Léo Condé. Desde a chegada do treinador, o Remo sofreu nove gols em cinco partidas, mantendo a média elevada e sem conseguir corrigir os problemas de marcação, principalmente em jogadas de transição e bolas alçadas na área. Na rodada mais recente, a equipe paraense foi derrotada pelo Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro. Apesar de iniciar o jogo com postura mais propositiva, o Remo voltou a apresentar insegurança defensiva desde os primeiros minutos. A sensação em campo era de que o gol adversário poderia acontecer a qualquer momento, o que se confirmou ao longo da partida. Com apenas seis pontos conquistados em nove jogos e ocupando a lanterna da competição, o Remo tenta ajustar o sistema defensivo para reagir no campeonato. A correção desse setor aparece como prioridade imediata para que a equipe consiga interromper a sequência negativa e buscar recuperação nas próximas rodadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo brasileirão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07