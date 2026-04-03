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Defesa exposta: Remo tem a segunda pior zaga do Brasileirão e sofre gols em todos os jogos

Com 17 gols sofridos em nove rodadas, Leão só é superado pelo Botafogo no ranking negativo e vê fragilidade defensiva pesar na campanha

Igor Wilson

O Clube do Remo encerrou a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro com um dado que ajuda a explicar sua posição na tabela: a equipe possui a segunda pior defesa da competição. Com 17 gols sofridos em nove jogos, o Leão só está à frente do Botafogo, que sofreu 18, enquanto o Cruzeiro aparece logo atrás, com 16. O time paraense, além disso, ainda não conseguiu passar uma partida sem ser vazado, tomando gols em todos os jogos até aqui.

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A fragilidade defensiva tem sido constante desde o início da temporada e permanece mesmo após mudanças na equipe titular. Atualmente, o sistema defensivo é formado por Marllon, capitão e contratado junto ao rebaixado Ceará, e o camaronês Tchamba, que ganhou espaço ao longo das rodadas e jogou as seis últimas partidas do Leão. Antes titular, Léo Andrade perdeu posição após atuações irregulares, enquanto Kayky Oliveira chegou a ser utilizado improvisado na lateral esquerda em diferentes momentos.

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Os números também refletem o momento recente sob o comando do técnico Léo Condé. Desde a chegada do treinador, o Remo sofreu nove gols em cinco partidas, mantendo a média elevada e sem conseguir corrigir os problemas de marcação, principalmente em jogadas de transição e bolas alçadas na área.

Na rodada mais recente, a equipe paraense foi derrotada pelo Santos por 2 a 0, na Vila Belmiro. Apesar de iniciar o jogo com postura mais propositiva, o Remo voltou a apresentar insegurança defensiva desde os primeiros minutos. A sensação em campo era de que o gol adversário poderia acontecer a qualquer momento, o que se confirmou ao longo da partida.

Com apenas seis pontos conquistados em nove jogos e ocupando a lanterna da competição, o Remo tenta ajustar o sistema defensivo para reagir no campeonato. A correção desse setor aparece como prioridade imediata para que a equipe consiga interromper a sequência negativa e buscar recuperação nas próximas rodadas.

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