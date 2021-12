Decidido! Remo anuncia que pré-temporada 2022 será em Parauapebas

O Remo anunciou em seu site oficial que a pré-temporada para o ano de 2022 ocorre no município de Parauapebas, município do sudeste paraense. Segundo o clube, o elenco tem apresentação marcada para o dia 3 de janeiro, quando os atletas iniciam os exames e teste físicos junto ao departamento médico. O grupo viaja no dia 9 de janeiro e fica até o dia 20 do mesmo mês.

Como informado na última quinta-feira (22), pela equipe de O Liberal, o Remo ainda não tinha destino certo. O presidente Fábio Bentes avaliava oportunidades em Barcarena, local onde o Paysandu vai treinar, ou em Parauapebas.

Após retornar dos trabalhos, o Remo se prepara para a estreia no Campeonato Paraense de 2022. Nesta semana, com a decisão da Segundinha, o Leão conheceu o adversário na primeira rodada do estadual: o vice-campeão da Segundinha, o Caeté. A partida ocorre no Estádio do Baenão, com horário ainda a ser definido pela Federação Paraense de Futebol (FPF).

