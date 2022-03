De olho na Série C, Remo negocia com lateral paraense Artur, ex-Inter e que está no Goiás

Próximo da estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, o Remo está no mercado atrás de jogadores para compor o elenco. Uma das posições carentes e que a diretoria do clube azulino busca é um lateral-esquerdo e o nome de Artur, que está no Goiás-GO, ganha força no Baenão. O atleta está negociando com o clube paraense, porém, outras equipes também querem o jogador. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

O Leão Azul paraense tenta fechar as contratações para o restante da temporada e o lateral-esquerdo Artur, de 27 anos, pode ser uma das novidades. O jogador é paraense da cidade de Rondon do Pará (PA) e está na sua segunda temporada defendendo o time Esmeraldino, mas perdeu espaço no time com a chegada de Danilo Barcelos, além de seu vínculo estar próximo do fim. Artur esteve na campanha do acesso da equipe goiana à Série A do Brasileiro.

Carreira

Artur teve passagens pela Portuguesa Santista-SP, Pelotas-RS, Internacional-RS, Ponte Preta-SP, Criciúma-SC e Brasil de Pelotas-RS. O jogador também atuou no futebol da Ucrânia e no Azerbaijão.

Arthur está no Goiás e nasceu Rondon do Pará (PA) (Rosiron Rodrigues / Goiás EC)

Outro plano

A equipe azulina também tenta a contratação de Renan Castro, que está no Joinville-SC e que era o “plano A” da diretoria remista, mas que aos poucos vai ficando pelo caminho, já que existe um entrave com dirigentes do clube catarinense que dificultam a saída do jogador.

Renan Castro também é uma das opções de contratação do Remo (Divulgação JEC)

Opções

No atual elenco remista, o técnico Paulo Bonamigo conta com dois laterais na esquerda, Leonan e Paulo Henrique, porém, Leonan está machucado. Outra opção na esquerda é Marlon, mas o jogador desde o ano passado vem jogando como zagueiro e é titular absoluto na equipe.

Na agenda

O Remo estreia na Série C do Brasileirão contra o Vitória-BA, em Belém, entre os dias 9 e 11 de abril, no Baenão, ainda sem data e horário definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).