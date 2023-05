De olho na reabilitação, Remo recebe o Botafogo-PB pela segunda rodada da Série C; veja

Disposto a apagar a má impressão deixada na partida de estreia na Série C, o Clube do Remo reencontra a torcida para o segundo embate na competição, agora contra o Botafogo-PB. Os dois times jogam a partir das 19 horas deste domingo, no estádio do Mangueirão, em Belém.

Depois de avançar à final do Campeonato Paraense e ter dois embates de igual para igual com o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil, o Leão Azul esperava manter a boa sequência, mas sucumbiu diante do São Bernardo, mostrando novamente a fragilidade do setor defensivo azulino, que precisa se reestruturar para evitar um novo choque, desta vez em casa.

Os principais gargalos da armação remista estavam no meio-campo, que sofreu com a falta de compactação, dado o posicionamento do time nos momentos defensivos, quando se postava no 4-4-2, diferente do sistema adotado ao longo da temporada. Assim, é possível que Marcelo Cabo corrija o posicionamento do time, mas sem alterar as peças de sua confiança.

Entre elas uma das mais contestadas foi, sem dúvida, o zagueiro Diego Guerra, que falhou na cobertura de um dos gols do São Bernardo, depois de "comer poeira" na arrancada de Léo Jabá. Se manter o camisa 3 em campo, é possível que haja alteração na cobertura do time, durante a recomposição defensiva.

Com base nisso, é provável que o elenco seja o mesmo das decisões contra o Timão. O Remo precisa manter a força ofensiva, mas também se segurar quando preciso, supondo que o Botafogo venha para o jogo aberto. O time paraibano é um dos líderes da competição, atrás apenas do São Bernardo.

No primeiro jogo, a equipe treinada pelo ex-Remo Leston Júnior venceu o Operário por 2 a 1, com gols de Pedro Carrerete e Matheus Anderson. Com os três pontos na bagagem, o Botafogo-PB assumiu a vice-liderança da Série C do Campeonato Brasileiro de 2023, empatado com Manaus, Paysandu e Ypiranga-RS, enquanto o Remo, pelo saldo de gols, é o lanterna.

Ficha Técnica

Data: 07/05/2023

Hora: 19h

Local: Mangueirão

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Jose Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guera, Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Galdezani, Pablo Roberto; Jean Silva, Muriqui.

Técnico: Marcelo Cabo

Botafogo-PB: Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos, Zé Mario; Wesley Dias (Natan), Netinho (Vitinho), Marco Antônio, Bismarck; Matheus Anderson e Bruno Paraíba. Técnico: Leston Junior