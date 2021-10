De novo? Neto Pessôa quer fazer três gols contra a Ponte Preta e explica motivo; veja:

Autor de três gols na partida contra o Galvez, pela segunda fase da Copa Verde, o atacante do Remo Neto Pessôa já pensa em fazer um hat-trick novamente. Segundo o jogador, a ideia é balançar as redes várias vezes no próximo domingo (24), pela 31ª rodada da Série B, diante da Ponte Preta. O jogador diz que essa vontade tem um motivo bem especial.

"Domingo é aniversário do meu pai, um momento muito especial pra mim. Caso eu jogue, vou me esforçar bastante para fazer três gols novamente. Vou, inclusive, pedir uma música especial pra ele no fim do jogo", brincou Neto.

Mesmo eufórico pela goleada de 9 a 0, o atacante fez questão de ressaltar a necessidade do Remo virar a chave para a partida pela Série D. Apesar disso, o jogador avalia que o placar elástico serviu para mostrar ao torcedor que o Remo tem um elenco qualificado em todos os setores do campo.

"O Remo não tem só 11 jogadores, mas sim um conjunto. Fazer um jogo como o último mostra que o treinador tem muitas peças no banco. Acho que isso agrega pra todo mundo", disse Neto.

Remo e Ponte Preta se enfrentam a partir das 16h, no estádio Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com

Veja outros trechos da entrevista de Neto Pessôa:

Titularidade diante do Galvez

"Fico muito feliz. Era a oportunidade que eu esperava. Quando uma chance dessa vem, você tem que fazer jus. Fiquei muito feliz também pela movimentação e o comportamento do time"

Relação com a torcida

"A maior grandeza do Remo é a torcida. Independente do momento, acho que o torcedor sempre vai nos apoiar. O Remo lotava estádio na Série D e com certeza vai fazer isso também na Série B.

Preparação para os jogos

"O centroavante tem que tá sempre preparado, independentemente do tempo do jogo que ele participe. Ele tem sempre que está pronto pra entrar e fazer a diferença"