Ídolo do Remo comenta goleada em cima do Galvez e opina sobre atacante: 'Aproveitou a chance'

Ídolo do Remo, o ex-jogador Artur Oliveira comentou a goleada da equipe azulina sobre o Galvez-AC, pela segunda fase da Copa Verde. Em entrevista ao O Liberal, Artur, que é acreano, contou que ficou com o "coração dividido" durante a partida. O ex-atacante também deu conselhos a um conterrâneo, que marcou três vezes na partida da última terça-feira (20).

"Ontem eu fiquei feliz por um lado e triste por outro. Aquele time do Galvez havia feito uma parceira com outra equipe, o São Francisco, que foi bem mal no campeonato estadual daqui. Sabíamos que o Remo era bem favorito, mas um resultado daquele jeito me dói muito, por ser acreano", avalia Artur.

Segundo ele, o grande destaque da partida, pelo lado azulino, foi o atacante Neto Pessoa, autor de três gols na vitória por 9 a 0. De acordo com Artur, a atuação do conterrâneo, nascido em Rio Branco, capital do Acre, deixou uma "pulga atrás da orelha" do treinador remista, Felipe Conceição.

"Ele (Neto Pessoa) aproveitou a chance que teve. Em todos os clubes que ele passou fez bons jogos. Como um ex-atleta eu sei quando um jogador entrar querendo mostrar serviço. Aposto que o Remo gostou de ver um camisa 9 atuar dessa forma", disse Artur.

Questionado sobre o esquema tático do Remo, que utiliza um "falso 9" ao invés de um atacante de área, o Rei Artur preferiu não criticar a escolha de Felipe Conceição. No entanto, o ídolo azulino diz que a presença de um 9 de ofício pode ser uma boa opção para partidas específicas.

"Eu não estou no dia a dia do clube. Se o Remo joga assim é porque o treinador trabalha dessa forma diariamente. Mas uma coisa é certa: o Gedoz não está fazendo a função que ele gosta. Talvez, ele esteja lá na frente porque o Felipe (Conceição) ainda não tinha encontrado esse 9. Agora, com esses gols, acho que o Neto Pessoa pode ganhar mais oportunidades", explica Artur.