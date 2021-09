Neto Pessoa projeta gols e se diz preparado para vestir a 9 do Remo

Todo camisa nove precisa fazer gol. É com essa responsabilidade que o atacante Neto Pessôa, de 27 anos, foi apresentado no Remo na última quarta-feira (15). Já regularizado, o novo contratado azulino não vê a hora de entrar em campo e balançar as redes pelo Leão Azul.

"Sempre um centroavante é marcado por gols. Se você marca bastante, entra na história daquela equipe. Eu sei que a camisa do Remo é pesada, mas me vejo preparado pra jogar e representar bem o time", disse o jogador.

O jogador, que estava no Botafogo-SP, disse que já havia recebido propostas de outras equipes no decorrer deste ano. No entanto, o atacante disse que o Remo apresentou o melhor projeto, o que o fez largar o futebol paulista.

"Eu queria muito jogar o paulistão desse ano, porque acho que o nível do estadual ia trazer ganhos pra minha carreira. Depois do paulistão, eu tive proposta, mas por questões contratuais eu recusei. Dessa vez, com o meu antigo clube sem muitas pretensões na Série C, o Remo me procurou e aceitei o desafio", explicou Neto.

O próximo compromisso do Remo será nesta quinta (16), pela 25ª rodada do Brasileirão Série B, no estadio do Baenão, em Belém, a partir das 21h. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.