Saiba quais foram as goleadas que Remo e Paysandu aplicaram e sofreram nos últimos anos

O Remo goleou o Galvez-AC em 9 a 0 na noite de terça-feira pela segunda fase da Copa Verde. O resultado colocou o Leão nas quartas de final da competição e também foi motivo de comemoração por parte da torcida, pela goleada histórica. Mas essa não foi a primeira vez que o Remo goleou um time.

A reportagem de O Liberal listou outras goleadas do Remo e também do Paysandu, tanto a favor como contra, analisando o período a partir de 1990 até hoje.

Remo

Uma das goleadas marcantes para o time azulino foi na época do pentacampeonato paraense entre 1993 e 1997. No dia 20 de junho de 1993, o Leão aplicou a goleada de 10 a 0 em cima do Tiradentes, no Baenão.

Os gols do Remo contra o Tigre foram marcados por Cacaio (três vezes), Tarcísio (duas vezes), Dema, Agnaldo, Alberto, João Santos e Romeu.

No mesmo ano, o Leão iria ser goleado pelo Guarani no dia 5 de dezembro por 8 a 2.

Em 1997, o Remo iria novamente vencer de goleada. Em 9 de março, o Remo venceu o Pinheirense por 10 a 0, com gols de Ageu Sabiá (4), Rogério, Agnaldo, Edil (3) e Nenê Santarém.

Veja a lista de outras goleadas:

23/jun/1994 - Paraense - Remo 8 x 0 Sport Belém

06/nov/1994- Brasileiro – Remo 0 x 6 Atlético-MG

07/mar/1999 - Paraense – Remo 7 x 0 Santa Rosa

30/mar/2000 - Copa do Brasil – Remo 6 x 0 Santos-AP

15/set/2019 - Copa Verde – Remo 6 x 1 Atlético-AC

Paysandu

De 1990 para frente, o Paysandu registrou algumas goleadas a favor e também contra.

O Paysandu aplicou uma goleada de 7 a 1 no Independente do Amapá pela Copa Norde em 17 de fevereiro de 2002, com gols de Lecheva (2), Vandick (3), Leandro e Gino.

Em 2003, o Paysandu goleou o Cerro Porteño-PAR em 6 a 2 no jogo do grupo 2 da Copa Libertadores e iria conseguir a vaga nas oitavas de final da competição. Os gols foram de Vélber (2), Róbson (2) e Iarley (2) em jogo realizado no Tres de Febrero, em Ciudad del Este, no Paraguai.

A maior goleada sofrida no período pelo alviceleste foi em 18 de novembro de 2006. Nesse dia, o Paysandu foi goleado por 9 a 0 pelo Paulista-SP, em jogo válido pela Série B do Brasileirão. O resultado complicou a situação do Paysandu na competição nacional e terminou com o rebaixamento do clube para a Série C.

A partida foi realizada no estádio estádio Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí (SP), pela penúltima rodada e foi a maior na história da Série B.

Veja a lista de outras goleadas:

17/set/1992 - Paraense - Paysandu 6 x 0 Sport Belém

22/out/1995 – Brasileiro – Paysandu 1 x 6 Vasco da Gama

17/mai/1998 – Paraense – Paysandu 6 x 0 Bragantino-PA

1/abr/2001 – Paraense – Paysandu 6 x 0 São Raimundo-PA

03/ago/2003 – Brasileiro – Paysandu 6 x 1 Guarani

02/nov/2003 – Brasileiro – Paysandu 0 x 6 Figueirense

1/ago/2004 – Brasileiro – Paysandu 0 x 6 Santos

28/set/2004 - Brasileiro - Paysandu 0 x 7 São Paulo

03/mai/2009 – Paraense – Paysandu 6 x 1 São Raimundo-PA

16/ago/2009 - Brasileiro- Série C- Paysandu 2 x 6 Icasa

18/abr/2010 – Paraense – Paysandu 6 x 1 Águia de Marabá

17/jul/2010 - Brasileiro-Série C - Paysandu 6 x 2 - Rio Branco-AC

12/set/2020 - Brasileiro-Série C - Paysandu 6 x 1 Imperatriz