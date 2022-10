Crise no futebol e quebra de alianças esquentam bastidores da eleição presidencial no Paysandu

A participação do Paysandu na Série C do Brasileirão terminou no último final de semana de forma melancólica. Apesar do Bicola ainda ter uma competição oficial até o final da temporada, a Copa Verde, o assunto nos bastidores da Curuzu é um só: as eleições presidenciais do clube. Por enquanto, três chapas oficializaram candidaturas, no entanto novas alianças ainda podem se formar até a data do pleito.

Reeleição de Ettinger e brigas internas

Maurício Ettinger e Felipe Fernandes (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

O atual presidente, Maurício Ettinger, tentará a reeleição. A informação, inclusive, foi confirmada pelo próprio mandatário bicolor à reportagem de O Liberal.

Apesar da decisão de Ettinger estar respaldada em estatuto, ele interrompeu uma convenção interna de alternância de poder, que existia entre aliados das últimas gestões bicolores (casos de Vandick Lima, Alberto Maia, Sérgio Serra e Ricardo Gluck Paul). O "acordo de cavalheiros" previa que sempre um dos vice-presidentes da atual gestão (o Paysandu prevê dois no estatuto) seria lançado como candidato da situação.

Porém, com a não continuidade da tradição, Ettinger acabou rompendo com antigos aliados, o principal deles era o conselheiro eleito vice-presidente de operações, Felipe Fernandes, figura ativa nas últimas administrações do bicola. Com o rompimento sacramentado, Fernandes também lançou sua candidatura em oposição a atual presidência.

Para quebrar a sequência de mandatos do grupo político representado por Ettinger, Felipe terá apoio do ex-presidente bicolor Luiz Omar Pinheiro.

Terceira via bicolor

Sérgio Solano é pré-candidato a presidente do Paysandu (Divulgação)

Distante da briga entre Ettinger e Felipe, que participam mais ativamente do futebol do Paysandu, o ex-jogador de basquete Sérgio Solano anunciou que será candidato à presidência. Ele será uma espécie de "terceira via" na disputa política, apresentando uma candidatura à parte das disputas internas da Curuzu.

Para trazer peso à disputa, Solano terá o apoio do ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia. O empresário, que geriu o Paysandu nos anos de 2015 e 2016 e figura ativa nos bastidores do Bicola e terá como objetivo trazer à Solano experiência necessária sobre a administração do clube.

Futebol do Papão não alcançou objetivos

Treinador do Paysandu, Márcio Fernandes terá que lidar com dificuldades após derrota na Série C (John Wesley / Paysandu)

A equipe de futebol masculino do Paysandu, carro-chefe do clube, não alcançou os objetivos estipulados no início da temporada. Apesar da parte financeira do clube estar "sanada", segundo entrevistas de Maurício Ettinger, o fracasso do elenco em momentos decisivos pode comprometer a imagem da atual gestão perante aos sócios.

Nesta temporada, o Paysandu ficou notabilizado por fazer boas campanhas nas fases classificatórias dos campeonatos, mas falhar em finais ou momentos decisivos. No Parazão, a equipe terminou a primeira fase com a melhor campanha entre as equipes classificadas aos mata-matas, mas perdeu a grande final para o Remo, o maior rival.

Enredo parecido foi seguido na Série C do Brasileirão. Classificado com duas rodadas de antecedência, o Papão foi a segunda melhor equipe entre as 20 que disputaram a primeira parte da competição. No entanto, nos quadrangulares que definiam o acesso à Série C, o Bicola caiu bruscamente de rendimento e terminou o torneio como lanterna do grupo.

Vale lembrar que 2022 pode ser o único dos últimos três anos que o Paysandu terminará sem título. Além disso, a equipe, em 2023, disputará a Série C pela quinta temporada consecutiva.