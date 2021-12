Criança desenha goleiro Vinícius em atividade da escola e conhece ídolo do Remo, no Baenão

O jovem remista João Guilherme teve, nesta quinta-feira (16), um momento inesquecível. A criança conheceu, no estádio Baenão, em Belém, o ídolo Vinícius. A demonstração de carinho entre o torcedor e o arqueiro remista foi divulgada nas redes sociais do clube.

"Agora, a amizade é real. Nunca será só futebol!" disse o Remo no perfil oficial no twitter.

A história de João Guilherme viralizou nesta semana, após o título azulino da Copa Verde. Uma atividade da escola de João pedia que o garoto desenhasse alguém que ele gostaria de ter como amigo. O pequeno não pensou duas vezes: desenhou o goleiro Vinícius, pegando o pênalti sobre o Vila Nova.

A história comoveu muita gente nas redes sociais e chegou ao “paredão” azulino. Por meio do clube, Vinícius fez questão de encontrar o garoto e realizar o sonho que estava descrito no papel: fazer com que os dois se tornassem amigos.

O encontro foi marcado por muita emoção e choro, por parte de João. O garoto ainda ganhou uma camisa autografada pelo ídolo azulino. Além disso, a atividade da escola, que foi motivo do encontro, também recebeu a assinatura de Vinícius.