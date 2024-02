Copa do Brasil: Com Ribamar no ataque, Remo está escalado para o jogo contra o Porto Velho

O Remo estreia na Copa do Brasil nesta tarde (20), às 16h30, contra o Porto Velho-RO, fora de casa. O Leão busca a vaga na segunda fase da competição nacional com algumas mudanças no time, em relação ao os jogadores que entraram no último confronto diante do Tapajós, pelo Parazão.

O atacante Ribamar entra como titular na equipe, no posto de Ytalo. A equipe comandada pelo técnico Ricardo Catalá também terá mudança no meio. O jogador Jaderson está machucado com uma lesão na coxa e Catalá optou por Renato Alves.

