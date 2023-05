Contra o Amazonas, Remo faz confronto inédito na Série C do Brasileiro

O Remo entrará em campo para disputar a terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), às 16h30. O time azulino enfrenta o Amazonas no Estádio Baenão, em Belém. Esse jogo reserva um confronto inédito na história entre as duas equipes.

Embora o Remo já esteja acostumado a enfrentar times do Amazonas nos últimos anos, como Manaus, Fast Clube e Nacional, essa será a primeira vez que o Leão irá encarar o Amazonas em uma partida oficial. A Onça Pintada, por sua vez, estreia na Terceirona neste ano.

Além disso, o caráter inédito da partida é ressaltado pela juventude do Amazonas. O clube foi fundado há apenas três anos, em 23 de maio de 2019. Com essa breve existência, Remo e Amazonas se enfrentarão pela primeira vez na história.

Além da curiosidade que envolve esse duelo inédito, a partida tem uma importância significativa para o Remo. A equipe ainda não conquistou uma vitória na Série C, acumulando duas derrotas nas duas primeiras rodadas contra São Bernardo e Botafogo-PB. O Leão terá a oportunidade de se recuperar neste fim de semana.

O confronto entre Remo e Amazonas terá cobertura completa pelo Lance a Lance no portal OLiberal.com, oferecendo aos torcedores uma forma de acompanhar todos os detalhes dessa partida histórica.