São Bernardo vence Botafogo-PB, embola grupo, mas Remo pode disparar

Na tarde deste sábado (14), o São Bernardo venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 no Estádio Primeiro de Maio, com gol de Felipe Garcia. A partida, que abriu a 3ª rodada do quandrangular de acesso da Série C, interferiu diretamente na situação de Remo e Volta Redonda-RJ na classificação.

Com a vitória, o time paulista atingiu os mesmos quatro pontos de Leão e Voltaço, porém o Bernô tem um jogo a mais. Já o alvinegro paraibano permanece na lanterna com um ponto em três jogos.

Neste domingo (15), paraenses e cariocas fecham a rodada e se enfrentam em busca da liderança isolada do grupo. A partida entre Remo e Volta Redonda será no Mangueirão, às 18h30, em Belém e terá transmissão lance a lance de Oliberal.com. A promessa é de casa cheia, pois durante a semana mais de 25 mil ingressos já tinham sido vendidos.