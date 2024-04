Com três desfalques e com um retorno, Remo está escalado para o clássico Re-Pa

O técnico paraguaio Gustavo Morínigo escalou o Remo para a clássico contra o Paysandu, na noite desta quarta-feira (3), às 20h, no Mangueirão, em Belém, válido pela ida das semifinais da Copa Verde. O Leão terá três desfalques do time que vinha atuando e um retorno.

O lateral Nathan, com dor muscular, está fora da partida. Em seu lugar, Morínigo escalou Vidal. Na zaga, Ligger está fora da partida e em seu lugar entra Ícaro, que retorna ao time e fará a dupla de zaga ao lado de Bruno Bispo. No meio-campo o atleta Matheus Anjos, com quadro viral, não foi relacionado.

Paysandu x Remo duelam pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde, às 20h, no Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.