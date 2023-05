Com time completo e auxiliar no banco, Remo está escalado para final contra o Águia

O Remo encara o Águia de Marabá, a partir das 20h desta sexta-feira (26), pela final do Campeonato Paraense 2023. A equipe foi escalada pelo auxiliar Fábio Cortez e com força total. O Leão vem a campo no 4-3-3, para a partida que ocorre no Baenão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Acompanhe o duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.

VEJA MAIS

Veja o time escalado para a final