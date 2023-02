Com retorno de lateral, Remo está escalado para enfrentar o São Francisco pelo Parazão

O Remo está escalado para a partida contra o São Francisco, pela segunda rodada do Parazão 2023, que ocorre na cidade de Ipixuna (PA). O Leão Azul terá uma novidade na equipe, o lateral-esquerdo Leonan, que ficou de fora da estreia, por conta de uma contusão, volta a vestir a camisa azulina.

Veja a escalação

No confronto de Leões, o da capital quer manter o embalo e busca a segunda vitória, no primeiro compromisso fora de casa nessa temporada. São Francisco x Remo duelam às 15h30, no Estádio Ipixunão e a partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.