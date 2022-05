Com quatro atacantes, Remo está escalado para partida contra o Floresta-CE, pela Série C

O Remo está escalado para a partida contra o Floresta-CE, pela oitava rodada da Série C. A grande novidade da equipe treinada por Paulo Bonamigo está na presença de vários atacantes entre os onze iniciais. Quatro jogadores mais ofensivos atuarão juntos na partida deste domingo (29).

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

A escalação diferente do habitual se dá pela falta de meias criativos no elenco do Leão. Sem Jean Patrick, expulso na última partida, e Erick Flores, preso pelo não pagamento de pensão alimentícia, Bonamigo teve que recorrer ao atacante Fernandinho para compor o setor. O jogador ainda terá a companhia de Netto Norchang, Brenner e Rodrigo Pimpão, que fazem o trio de ataque.

VEJA MAIS:

Além disso, o Leão terá de volta o zagueiro Daniel Felipe, que estava suspenso na partida contra o Ypiranga-RS, na rodada passada. Ele compõe a linha defensiva junto com Celsinho, Marlon e Renan Castro, que substitui o lesionado Leonam. Veja a escalação:

Remo e Floresta se enfrentam a partir das 19h no estádio do Baenão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.