Com protesto e camisa 'Fora RR', torcedor relembra último jogo do Remo na Série B em 2007

A data de 24 de novembro de 2007 é marcante para os torcedores que estiveram no Mangueirão, para acompanhar a última partida do Remo na Série B, entre Remo 0 x 1 Ponte Preta-SP Após quase 14 anos, o torcedor azulino enfim vai reencontrar o Leão Azul na Série B novamente, dessa vez com um cenário totalmente diferente.

A equipe de OLiberal conversou com o torcedor Fernando Carvalho, de 36 anos, bancário, que esteve na última partida do Leão na Série B em 2007 e que garantiu seu lugar no jogo Remo x Náitico-PE, marcado para esta sexta-feira (24), no Baenão, que marca o reencontro do Leão Azul com o torcedor após quase 14 anos em um jogo da Série B.

Fernando deu detalhes do sentimento azulino nas arquibancadas, protesto contra a diretoria, conselho deliberativo e o presidente Raimundo Ribeiro, que comandava o clube naquele momento.

“Foi melancólico aquele jogo, o Remo com uma administração destruída, condel omisso, diretoria que naquele momento estava com mais ou menos seis meses de salários atrasados. Passa um filme na cabeça de como seria o Remo desse momento em diante”, disse.

O Remo já tinha entrado em campo contra a Ponte Preta rebaixado. Torcedores fizeram uma carreata de um posto de combustível que ficava ao lado do Baenão até o Mangueirão, com faixas e camisas contra o então presidente Raimundo Ribeiro. Fernando relembrou do atacante Fábio Oliveira, que por pouco não terminou a competição como o artilheiro”, falou.

“Não esperávamos ir tão fundo (Série D e ficar sem jogar o Brasileiro). Em 2007 tínhamos o atacante Fábio Oliveira com 22 gols na competição e o Remo rebaixado e destruído administrativamente como ficou”

“Passa um filme”

Fernando acompanha o Remo desde jovem, atualmente pai de dois filhos, passou para as crianças o amor que possui pelo clube do coração e cita pontos importantes para o momento do clube.

“Nesses 14 anos mantive a fé, acompanhando o Remo, meu único time, criando filhos de 10 e seis anos e perceber que tudo que o clube passou, o Baenão, e perceber onde o Remo estar hoje e seriedade com o que o clube vem sendo tratado, tendo um retorno de fato do clube à Série B, retorno administrativo, da credibilidade, e hoje vive um momento completamente diferente do que viveu em 2007”, disse.

O maior patrimônio

Nesse período em que o Remo ficou longe da Série B, Fernando esteve ao lado do clube e viu de perto o Leão Azul ficar sem calendário nas temporadas 2009, 2011 e 2013, além de ter acompanhado o Remo em jogos no interior do Pará. Esse reencontro tão aguardado na Segunda Divisão ele credita ao torcedor.

“Vou estar presente no estádio, feliz em ter o retorno do torcedor, com o Baenão, bonito e revitalizado. É bom frisar a importância da torcida nesse processo de 14 anos, que nunca abandonou o Remo, que chegou a lotar jogos do Sub-20 para apoiar o clube, jogando no interior do Estado. Todas as ações de marketing, mesmo aquelas infundadas que não levavam o Remo a lugar nenhum, a torcida apoiou, desde a ação da ‘lajota’ até o jogo do ‘Retorno do Rei’, ‘pix volta Gedoz’, ‘título remido’. A torcida mostrou a grandeza do Remo e o Remo entendeu que ele pode sim, ser muito maior”, finalizou.