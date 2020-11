Há 13 anos, Remo disputava a sua última partida na Série B; relembre

Atualmente o Remo luta para voltar à Série B do Campeonato Brasileiro. No dia 24 de novembro de 2007, no Mangueirão, o Remo entrava pela última vez em campo para atuar pela Segunda Divisão do futebol brasileiro. A partida contra a Ponte Preta-SP foi a despedida do Leão da Segundona.

A temporada de 2007 o Remo enfrentou adversários dentro e fora de campo. Foram quase seis meses de salários atrasados que impactaram diretamente no rendimento dentro das quatro linhas.

JOGO

A partida contra o clube de Campinas (SP) terminou de forma melancólica para os azulinos. A Macaca venceu por 1 a 0, em um jogo marcado por protestos da torcida, que exigia a saída do então presidente Raimundo Ribeiro.

Torcida protestou bastante contra a diretoria azulina (Cristino Martins / OLiberal)

CAMPANHA

O Leão terminou a Série B de 2007 na 19ª posição com 36 pontos conquistados em 38 jogos disputados. Foram 10 vitórias, seis empates e 22 derrotas; com a equipe paraense marcando 53 vezes e levando 70 gols, tendo um saldo negativo de 17 gols.

ARTILHEIRO

A equipe remista teve um goleador durante a competição. Fábio Oliveira marcou 22 gols e foi o terceiro jogador que mais marcou na Série B de 2007, atrás de Val Baiano com 23 (Gama-DF) e Alessandro com 25 (Ipatinga-MG).

Fábio Oliveira foi o destaque do Remo na campanha desastrosa da equipe na Segunda Divisão (Cristino Martins / OLiberal)

FICHA TÉCNICA DE REMO 0 X 1 PONTE PRETA-SP / 38ª RODADA DA SÉRIE B 2007

Local: Estádio Mangueirão, em Belém – PA

Data: 24/11/2007

Árbitro: Wilson Souza de Mendonça – PE (Fifa)

Cartões amarelos: Júlio César.

Gol: Léo Mineiro, aos 6 minutos do 1.º tempo.

Renda:R$7.435,00 - Público:718 pagantes (Total:2.168)

Remo: Danrlei; Altair, Diego Barros e Anelka (Cicinho); Maurício Oliveira, Neto (Jobson), Ricardo Oliveira, Romeu (Fabinho) e Wellington Saci; Adriano Miranda e Fábio Oliveira. Técnico: Bagé.

Ponte Preta: Aranha; Júlio César (Carlinhos), Alexandre Black, João Paulo e André; João Marcos, Dionísio, Alex Silva (Célio Santos) e Rafael Ueta; Léo Mineiro (Fernando) e Wanderley. Técnico: Sérgio Guedes